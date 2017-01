Ex-ministro Macron lança candidatura à Presidência da França

Macron, de 38 anos, abandonou o gabinete do presidente socialista François Hollande em agosto para preparar sua campanha, e disputará como candidato independente nas eleições do próximo ano.

As pesquisas de opinião mostram que o próprio Hollande e a esquerda em geral devem sofrer derrotas por causa do desempenho em assuntos como desemprego, segurança nacional e imigração - questões que alavancam Le Pen.

No entanto, Macron é amplamente visto como um provável candidato que tomará votos do conservador Alain Juppé, o favorito para ganhar a Presidência. Juppé enfrenta uma corrida apertada pela nomeação da centro-direita em uma eleição primária do partido Les Republicains e seus aliados de centro-direita, que começa no domingo. Seu principal rival é o ex-presidente Nicolas Sarkozy.