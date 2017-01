Irã ultrapassa Arábia Saudita como maior fornecedor de petróleo da Índia

O Irã costumava ser o segundo maior fornecedor de petróleo da Índia, posição que cedeu ao Iraque após as duras sanções ocidentais sobre seu programa de desenvolvimento nuclear limitarem as exportações.

Mas as importações de petróleo iraniano pela Índia dispararam neste ano após essas sanções serem retiradas em janeiro. Em outubro, elas aumentaram mais de três vezes ante o mesmo mês no ano passado, para 789 mil barris por dia, segundo dados de rastreamento de navios e um relatório compilado pela Thomson Reuters Oil Research and Forecasts.

Esse número se compara aos 697 mil barris por dia fornecidos no último mês pela Arábia Saudita. Ao longo de todo o período de janeiro a outubro, no entanto, a Arábia Saudita ainda detém a posição de principal fornecedor da Índia, em uma média de 830 mil barris por dia contra os 784 mil barris por dia do Iraque e os 456,4 mil barris por dia do Irã.