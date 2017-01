Comboio de ajuda chega a cidade da Nova Zelândia atingida por terremoto

Helicópteros também levaram provisões para a cidade partindo de embarcações da Marinha ancoradas no litoral desde que o terremoto ocorreu, no início da segunda-feira. Mais de mil turistas e moradores foram retirados da pequena cidade de pescadores, uma base popular de avistamento de baleias na ilha da Nova Zelândia.

Nem todos os turistas foram embora, e a mídia do país noticiou que um parlamentar local e o proprietário de um motel se queixaram de que alguns deles estão passando as noites bebendo e festejando para aproveitar as "férias baratas" enquanto os moradores tentam limpar os estragos.

O custo do terremoto pode chegar a quase 8,4 bilhões de dólares, o que provavelmente irá onerar as finanças do governo e pode levar seu orçamento a voltar a ficar deficitário depois de dois anos de superávit, de acordo com analistas.