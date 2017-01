Candidatos a cargos importantes do governo Trump

Novos nomes para possíveis ocupantes do gabinete de Trump surgiram nos últimos dias, incluindo o candidato presidencial republicano de 2012, Mitt Romney, como secretário de Estado.

Veja abaixo pessoas cotadas para outros cargos importantes no governo Trump.

SECRETARIA DO TESOURO

* Steven Mnuchin, ex-executivo do Goldman Sachs Group Inc e chefe das finanças de campanha de Trump

* Jeb Hensarling, deputado do Texas e presidente do conselho do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados Continuação...