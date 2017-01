Volkswagen faz acordo com sindicatos para corte de 30 mil empregos

WOLFSBURG, Alemanha (Reuters) - A Volkswagen e sindicatos de trabalhadores acertaram um acordo para corte de 30 mil empregos na marca central do grupo automotivo em troca por compromisso da empresa de evitar novas demissões forçadas na Alemanha até 2025.

Além da Alemanha, as vagas a serem eliminadas estão na América do Norte, Brasil e Argentina, informou a companhia, sem dar detalhes. Cerca de 120 mil funcionários trabalham para a marca Volkswagen na Alemanha, incluindo 6 mil temporários.

Procurados no Brasil, representantes da Volkswagen não comentaram o assunto das demissões no grupo. A empresa emprega no Brasil cerca de 20 mil funcionários em quatro fábricas.