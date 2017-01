Volkswagen faz acordo com sindicatos para corte de 30 mil empregos

Além da Alemanha, as vagas a serem eliminadas estão na América do Norte, Brasil e Argentina, informou a companhia, sem dar detalhes. Cerca de 120 mil funcionários trabalham para a marca Volkswagen na Alemanha, incluindo 6 mil temporários.

A unidade brasileira do grupo informou em comunicado que dos 5 mil cortes divulgados pela matriz no Brasil em cinco anos a partir de 2016, 2 mil já foram realizados neste ano. A empresa também prevê cortes de 2 mil funcionários na Argentina no período, dos quais 1.000 foram realizados em 2016.

"Os 7.000 postos de trabalho (a serem cortados) na América do Sul (...) já estão previstos nas negociações com os sindicatos", afirmou a subsidiária brasileira. "A consolidação do volume adicional vai depender da evolução do mercado nesses países durante a vigência do acordo com os sindicatos", acrescentou a companhia.