Forte terremoto atinge Argentina e Chile; não há relatos de danos e feridos

O epicentro do tremor foi a cerca de 24 quilômetros da cidade argentina de San Juan, e cerca de 267 quilômetros de Santiago, no Chile. O tremor foi inicialmente relatado como de magnitude 6,7, mas depois foi rebaixado.

A empresa estatal chilena de mineração de cobre Codelco, maior exportadora de cobre do mundo, informou que suas operações não foram afetadas pelo terremoto. Algumas minas subterrâneas da Codelco ficam no centro do Chile, não muito longe do epicentro do terremoto.