Mercados sobem ajudados por papéis cíclicos

MILÃO (Reuters) - As bolsas europeias subiram nesta segunda-feira, ajudadas por um aumento nos preços das commodities, enquanto os investidores continuavam comprando papeis cíclicos e vendendo ações defensivas com uma aposta de que o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos poderia reavivar a inflação globalmente.

As ações de setores cíclicos, como de recursos básicos, automotivo e energia, estiveram entre as principais altas, com um aumento de 0,9 a 2,2 por cento.