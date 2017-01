Polícia haitiana entra em confronto com manifestantes antes de resultado da eleição presidencial

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - A polícia haitiana usou gás lacrimogêneo na terça-feira contra manifestantes que apoiavam a candidata presidencial Maryse Narcisse, no segundo dia de tensões à medida que o país caribenho aguarda os resultados das eleições do fim de semana.

O Haiti realizou eleições gerais no domingo, com objetivo de terminar um ano de incerteza política e econômica. Uma eleição anterior, em outubro de 2015, foi anulada por acusações de fraude.

Resultados oficiais do conselho eleitoral provisório não são esperados até semana que vem, embora cerca de 29 mil fichas com resultados de locais de votações pelo país devem ser publicadas no site do conselho em breve.