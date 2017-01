Romário pede indiciamento de Del Nero, Teixeira e Marin na CPI do Futebol

(Reuters) - O senador Romário (PSB-RJ), presidente da CPI do Futebol, pediu nesta quarta-feira o indiciamento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo del Nero, e dos ex-presidentes da entidade Ricardo Teixeira e José Maria Marin, entre outros, em um em relatório apresentado ao colegiado.

"De um lado, temos o relatório chapa-branca, que apenas traz sugestões genéricas e indolores. Do nosso lado... estão descritos com riqueza de detalhes diversos crimes e a forma como eles foram praticados pelos dirigentes da CBF, de Ricardo Teixeira a Marco Polo Del Nero, passando por José Maria Marin”, afirmou o senador Randolfe, segundo nota no site do ex-jogador Romário.