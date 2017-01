Three Gorges consolida aquisições no Brasil enquanto estuda energia solar, diz diretor

Por Luciano Costa

SÃO PAULO (Reuters) - Após fechar uma série de aquisições no Brasil nos últimos três anos, a elétrica chinesa Three Gorges pretende dedicar os próximos meses à consolidação dos ativos comprados, disse à Reuters nesta quarta-feira o diretor financeiro da companhia no país, João Meirelles.

O executivo afirmou, no entanto, que o grupo tem interesse em investir em energia solar e poderá realizar algum negócio nesse segmento no médio prazo.

"Acho que o setor solar no Brasil começa a ficar mais estável a partir do ano que vem", disse Meirelles, nos bastidores de um evento sobre investimentos chineses em infraestrutura no Brasil.

O executivo comentou também que os ativos no Brasil seguem baratos na visão da Three Gorges, o que eventualmente poderia pressionar a companhia a analisar mais aquisições.

No momento, no entanto, essa não é a prioridade da companhia, que estabeleceu sua operação local em 2013 e em outubro deste ano tornou-se vice-líder do mercado brasileiro de geração após comprar ativos da Duke Energy.

Com o negócio, a capacidade instalada da Three Gorges no Brasil fica atrás apenas das empresas do grupo estatal Eletrobras.

"Acho que a gente precisa agora digerir um pouco o peixe, que ele é grande... tem que dar uma consolidada", disse Meirelles.