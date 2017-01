Hamilton é o mais rápido em treino livre para GP de Abu Dhabi

Por Alan Baldwin

ABU DHABI (Reuters) - Lewis Hamilton aplicou um golpe psicológico inicial em seu companheiro de equipe na Mercedes, Nico Rosberg, nesta sexta-feira, ao fazer o melhor tempos nos dois treinos livres para o Grande Prêmio de Abu Dhabi do fim de semana, que irá decidir o título mundial de Fórmula 1

O britânico, que está 12 pontos atrás do favorito ao título antes da última corrida do ano, obteve o tempo mais rápido percorrendo o circuito de Yas Marina em 1min42s869 no início da tarde, quando também rodou na pista, sem bater em nada.

No treino vespertino, o tricampeão cravou o tempo de 1min40s861.

Rosberg, que só precisa chegar entre os três primeiros no domingo para garantir seu primeiro título depois de ser derrotado por Hamilton nos dois últimos anos, ficou em segundo lugar nos dois treinos – 0s374 atrás no primeiro e 0s079 no segundo.

Hamilton relatou algo de anormal na caixa de câmbio na sessão vespertina, mas a Mercedes disse que a peça é uma usada só nas sextas-feiras, e portanto sem importância para a prova de domingo.

As Red Bulls do holandês Max Verstappen e do australiano Daniel Ricciardo, que podem desempenhar um papel importante na decisão do título ficando entre as Mercedes, ficaram logo atrás, na terceira e quarta posições, na primeira sessão.

Verstappen ficou em quarto depois que escureceu, e Sebastian Vettel conseguiu o terceiro lugar para a Ferrari, mesmo parando a 10 minutos do final.