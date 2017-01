Ex-premiê Fillon vence primária de conservadores e vai disputar Presidência da França

PARIS (Reuters) - O ex-primeiro-ministro François Fillon venceu a disputa primária dos conservadores para a eleição presidencial do ano que vem na França por uma ampla vantagem, derrotando o também ex-premiê Alain Juppé, de acordo com os resultados parciais divulgados neste domingo.

Com mais de metade dos 10.228 locais de votação já com os votos apurados, Fillon tinha 68,4 por cento de apoio, contra 31,6 por cento do adversário, de acordo com os organizadores da votação.