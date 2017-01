Delphi e Mobileye usarão chip da Intel para sistema de carros autônomos

(Reuters) - A fabricante de autopeças Delphi Automotive e a empresa de tecnologia israelense Mobileye colocarão um chip da Intel no centro de seu esforço conjunto para produzirem veículos autônomos até 2019, informaram as empresas nesta terça-feira.

A decisão é um impulso para a maior fabricante de semicondutores do mundo, que também está trabalhando com a montadora alemã BMW e com a Mobileye na tecnologia de condução autônoma, mas não conseguiu estender seu domínio mais amplo de chips de computadores para o emergente mercado de veículos autônomos.