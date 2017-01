Agressor de Ohio, nos EUA, pode ter se autorradicalizado, dizem autoridades

WASHINGTON/COLUMBUS, EUA (Reuters) - Um imigrante somali que jogou o carro contra pedestres na Universidade do Estado de Ohio e esfaqueou outras pessoas com uma faca de açougueiro pode ter seguido o mesmo caminho de autorradicalização do de militantes de outros ataques do padrão “lobo solitário”, disseram autoridades norte-americanas nesta terça-feira.

Investigadores estão examinando o histórico de Abdul Razak Ali Artan um dia depois de ele ter ferido onze pessoas no ataque no campus em Columbus onde ele era estudante. Ele foi morto a tiros momentos depois por um policial.

As ações de Artan seguem o chamado padrão “lobo solitário” de ataques militantes nos EUA, como o do atirador que matou 49 pessoas numa boate em Orlando, na Flórida, em junho, e o do homem que matou quatro fuzileiros e um marinheiro numa ação a tiros em Chattanooga, no Tennessee, no ano passado, disseram as autoridades.