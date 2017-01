Tripulação de avião da Chapecoense pediu ajuda desesperada para pousar

BOGOTÁ (Reuters) - A tripulação do avião que transportava o time da Chapecoense na Colômbia pediu desesperadamente ajuda à torre de controle para aterrissar devido à escassez de combustível e tentou encontrar a pista antes de cair, disse um copiloto de outra aeronave.

O acidente com o avião da Lamia deixou 71 mortos, incluindo jogadores e comissão técnica da Chapecoense, no pior desastre aéreo na Colômbia em mais de duas décadas e o mais grave na história do futebol brasileiro.