Mais da metade de mortos em acidente da Chapecoense é identificada; gravação revela falta de combustível

MEDELLÍN, Colômbia/CHAPECÓ (Reuters) - Médicos legistas identificaram nesta quarta-feira as primeiras 45 das 71 pessoas que morreram na queda do avião que levava a equipe da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana na Colômbia, enquanto os seis sobreviventes do desastre aéreo continuam hospitalizados e a cidade de Chapecó se prepara para um velório coletivo na Arena Condá.

Somente seis pessoas --três jogadores, um jornalista e dois tripulantes-- sobreviveram ao acidente ocorrido na noite de segunda-feira, quando o avião que transportava a delegação do time catarinense se chocou contra uma área montanhosa no noroeste da Colômbia.

Investigadores brasileiros viajaram à Colômbia para se juntar às autoridades locais e revisar as caixas-pretas do avião da companhia Lamia, que foram encontradas no local do acidente, próximo à cidade de La Unión. A Bolívia, onde fica a sede da empresa Lamia, e o Reino Unido também enviaram especialistas para colaborar com a investigação.