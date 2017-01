Charlie Hebdo debocha de Merkel em sua primeira edição alemã

BERLIM (Reuters) - A primeira edição alemã do semanário satírico Charlie Hebdo chegou às bancas nesta quinta-feira com uma primeira página que debocha da chanceler Angela Merkel, quase dois anos depois de militantes islâmicos terem atacado a redação da publicação Paris e matado seus principais profissionais.

O semanário também teve como alvo outro símbolo do poder alemão no pós-guerra, a Volkswagen , que é a maior montadora de veículos da Europa, mas que ainda luta para se recuperar de um escândalo de emissão de poluentes.

"A VW apoia Merkel", diz a manchete, com uma imagem de um mecânico da empresa consertando a líder de 62 anos em um elevador automotivo e dizendo: "Um novo escapamento e você dura mais quatro anos".

No mês passado, Merkel anunciou que irá concorrer a um quarto mandato nas eleições do ano que vem.

Pôsteres de lançamento do semanário mostraram Merkel sentada no banheiro lendo a revista com a legenda: "Charlie Hebdo. É um alívio".