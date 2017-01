Tubarões e águas-vivas atrapalham britânico que tenta cruzar Atlântico a nado

DACAR (Reuters) - Um britânico que tenta se tornar a primeira pessoa a cruzar o Oceano Atlântico a nado disse nesta quinta-feira que está tendo que lidar com tubarões, ferroadas de águas-vivas e águas revoltas, além de uma traça-marinha que tentou se aninhar em seu ouvido esquerdo.

O ex-policial Ben Hooper, de 38 anos, disse ter encarado a travessia de quase 3.200 quilômetros do Senegal ao Brasil para provar que nada é impossível, inspirado por exploradores como Ranulph Fiennes, que cruzou a Antártida a pé.

Mas desde que partiu no dia 13 de novembro ele só nadou 67 milhas náuticas –o que significa que, no ritmo atual, só irá chegar no começo de 2018, muitos meses atrasado. Um ex-membro de sua equipe disse que uma embarcação de apoio só tem alimento para 140 dias.