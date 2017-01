Morte de Fidel pode abrir espaço para produção de biocombustíveis em Cuba

HAVANA (Reuters) - A morte do líder revolucionário de Cuba Fidel Casto, um grande crítico de biocombustíveis como o etanol, aumentou as esperanças entre especialistas do setor de que parte das grandes áreas agrícolas sem cultivo no país possam em breve ser utilizadas para reduzir sua dependência de combustíveis importados.

Cuba atualmente produz 96 por cento de sua energia com combustíveis fósseis, sendo 60 por cento importados. Mas o plano de desenvolvimento do país determina que 24 por cento da energia do país seja produzida com fontes como sol, vento e biocombustíveis até 2030, em parceria com investidores estrangeiros.