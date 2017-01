Corpos de vítimas de acidente da Chapecoense deixam Colômbia na 6ª; velório será no sábado

CHAPECÓ (Reuters) - Todos os corpos de vítimas da queda do avião que levava o time da Chapecoense para a Colômbia foram identificados e estavam sendo preparados para serem transportados de volta ao Brasil em aeronaves militares, disse nesta quinta-feira o diretor de Comunicação do clube catarinense, Andrei Copetti.

De acordo com a Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres da Colômbia, os corpos dos brasileiros sairão de Medellín às 16h de sexta, no horário local, o que vai atrasar o velório coletivo na Arena Condá, estádio da Chapecoense.

A queda da aeronave em uma região montanhosa da Colômbia na noite de segunda-feira deixou 71 mortos, incluindo quase todos os jogadores da Chapecoense, a comissão técnica, dirigentes e jornalistas, no pior acidente da história do futebol brasileiro.

Especialistas brasileiros viajaram à Colômbia para se juntar às autoridades locais e revisar as caixas-pretas do avião da companhia Lamia, que foram encontradas no local do acidente, próximo à cidade de La Unión. [nL1N1DV2KJ]