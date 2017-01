Zagueiro Neto, sobrevivente de acidente da Chapecoense, voltará a jogar, diz pai

"Meu filho está cada vez melhor", escreveu o pai de Neto, Helam Marinho Zampier, em sua conta no Facebook no final da noite de quinta-feira.

"(Neto) acaba de fazer cirurgia na perna e médicos afirmam que voltará ao futebol. Agradeço as orações e continuemos com elas, pois ainda precisamos de confirmações e alta para poder vê-lo de perto e tenho que dominar minha ansiedade que é muita", acrescentou.

Neto, de 31 anos, é um dos seis sobreviventes do acidente, ocorrido quando o avião em que viajavam jogadores, diretores e comissão técnica da Chapecoense, além de jornalistas, se aproximava da pista do aeroporto de Medellín.

Vários clubes ao redor do mundo manifestaram solidariedade à Chapecoense e fizeram homenagens à equipe catarinense. Entre as autoridades que devem comparecer ao funeral dos atletas da equipe neste fim de semana está o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que pediu que fosse observado um minuto de silêncio em todas as partidas de futebol a serem realizadas no fim de semana.