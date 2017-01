Concessionária de Confins inaugura novo terminal e busca expandir voos internacionais

BRASÍLIA (Reuters) - A BH Airport, concessionária do aeroporto de Confins (MG), inaugura na próxima terça-feira um novo terminal de passageiros, mirando fortalecer o papel do aeroporto como centro de voos domésticos e ampliar a oferta de voos internacionais, disse à Reuters nesta sexta-feira o diretor-presidente da empresa, Paulo Rangel.

A partir de fevereiro do ano que vem, a Azul iniciará a operação de um voo diário entre a capital mineira e Buenos Aires, segundo o executivo. E há mais destinos sendo negociados com empresas brasileiras e estrangeiras para fazer voos para a Europa e a América do Norte.