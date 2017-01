Passageiros de avião da Chapecoense não souberam da emergência, diz sobrevivente

BOGOTÁ (Reuters) - Os passageiros do avião que caiu na Colômbia durante voo com o time da Chapecoense, deixando 71 mortos, não souberam que havia problemas com o avião nem que a aeronave havia solicitado prioridade para aterrissar, disse nesta segunda-feira um dos seis sobreviventes da tragédia.

As causas do acidente, o mais grave na história do futebol brasileiro, ainda estão sendo investigadas, mas a principal hipótese é de que o avião ficou sem combustível durante o voo antes do pouso.

"Tudo aconteceu rápido, as luzes de emergência se acenderam rapidamente, depois se apagaram, ninguém estava de pé, todos estavam sentados prontos para a descida e a aterrissagem, depois tudo se apagou e em questão de segundos sentimos o impacto", disse o técnico de avião Erwin Timirí, um boliviano que sobreviveu à queda, a uma rádio da Bolívia.

O avião British Aerospace Avro RJ85, da empresa boliviana Lamia, caiu em uma região montanhosa perto de Medellín com 68 passageiros e 9 tripulantes a bordo durante voo fretado do time da Chapecoense para disputar a partida de ida da final da Copa Sul-Americana contra o time colombiano Atlético Nacional.

Timirí não fez comentários sobre as possíveis causas do acidente, e disse que não era sua responsabilidade revisar o plano de voo, a quantidade de combustível ou as escalas de reabastecimento.

O técnico afirmou que no momento do impacto estava na parte traseira da aeronave, e não na cabine, e por isso não soube dos problemas reportados pelo piloto à torre de controle do aeroporto.

Timirí disse que o avião que sofreu o acidente era o único disponível para cobrir a rota entre Santa Cruz, na Bolívia, e Medellín.

O acidente dizimou a Chapecoense, time de Santa Catarina que apenas em seis anos saiu da quarta divisão à elite do Campeonato Brasileiro e que disputaria na Colômbia o maior jogo de sua história.