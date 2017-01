Conmebol declara Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana

O Atlético levou o prêmio “Centenário Conmebol Fair Play”, com a quantia de 1 milhão de dólares, depois que o clube colombiano propôs à Conmebol que entregasse o título à Chapecoense como homenagem póstuma às vítimas do acidente.

O título da Sul-Americana concedido ao time catarinense garante "todas as prerrogativas esportivas e econômicas", disse a Conmebol, o que significa uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

"Para a Conmebol, não há maior mostra do 'espírito de paz, compreensão e jogo limpo' enunciado como objetivo de nossa instituição do que a solidariedade, a consideração e o respeito exibido pelo Club Atlético Nacional com seus irmãos da Associação Chapecoense de Futebol", afirmou a entidade sul-americana em seu site.

O avião British Aerospace Avro RJ85, da empresa boliviana Lamia, caiu na segunda-feira em uma região montanhosa perto de Medellín com 77 pessoas a bordo durante voo fretado do time da Chapecoense para Medellín. Apenas seis pessoas sobreviveram, entre elas três jogadores.

As causas do acidente, o mais grave na história do futebol brasileiro, ainda estão sendo investigadas, mas a principal hipótese é de que o avião ficou sem combustível durante o voo antes do pouso.