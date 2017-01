Cazeneuve é nomeado premiê da França após renúncia de Valls para disputar Presidência

PARIS (Reuters) - O presidente da França, François Hollande, escolheu seu ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, para comandar o governo socialista nesta terça-feira até um novo mandatário ser eleito em maio de 2017.

A mudança foi provocada pela renúncia do até então primeiro-ministro, Manuel Valls, que anunciou na segunda-feira que irá tentar concorrer à Presidência no ano que vem. Na semana passada, o próprio Hollande comunicou que não irá tentar a reeleição.

Cazeneuve será essencialmente um premiê interino até a eleição, na qual o partido de extrema-direita Frente Nacional espera causar uma reviravolta semelhante àquela vista em votações antissistema no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Itália neste ano.

"O mundo mudou drasticamente em uma questão de meses... com o que aconteceu nos Estados Unidos, o Brexit (saída britânica da União Europeia) e o que acabou de acontecer na Itália", disse Jean-Marie Le Guen, ministro de Assuntos Parlamentares e aliado de Valls, à rádio RTL.

"A extrema-direita está no limiar do poder. A direita é mais brutal do que qualquer coisa que tenhamos visto".