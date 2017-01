CPI do Futebol termina e dois relatórios são enviados a órgãos de investigação

(Reuters) - A CPI do Futebol foi encerrada nesta quarta-feira após um ano e cinco meses de trabalho com dois relatórios apresentados, um deles aprovado pela comissão e outro paralelo, elaborado pelo senador Romário (PSB-RJ), que agora serão encaminhados ao Ministério Público e à Polícia Federal.

O relatório final elaborado pelo senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi aprovado pela comissão e não pede nenhum indiciamento, ao contrário do documento apresentado por Romário, que era presidente da CPI, e pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no dia 23.

Romário afirmou que não se considerava "satisfeito" com a aprovação de um relatório que não prevê nenhuma sugestão de indiciamento, informou a Agência Senado. O ex-jogador acredita que a CPI teria um "grande final" se aprovasse os dois relatórios conjuntamente, o que não aconteceu por rejeição do relator Jucá, que não concordava com os indiciamentos.