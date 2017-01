Ações europeias atingem máximas do quarto trimestre com avanço dos bancos

LONDRES/MILÃO (Reuters) - As ações europeias subiram nesta quarta-feira, com o índice de bancário regional atingindo o maior patamar em 11 meses depois que o Credit Suisse anunciou novas reduções de custos e os bancos italianos tiveram os seus melhores dois dias desde meados de 2011.

O índice do setor bancário europeu avançou 2,3 por cento depois de ter tocado o nível mais elevado desde janeiro, apoiado por um aumento de 7,4 por cento nas ações do Credit Suisse após o banco suíço anunciar mais de 1 bilhão de francos suíços em cortes de custos extras.

Os bancos italianos avançaram 4,4 por cento depois que fontes disseram à Reuters que a Itália estava se preparando para assumir uma participação no controle de 2 bilhões de euros no Monte dei Paschi di Siena com a expectativa do banco por um financiamento privado desaparecendo depois da decisão do primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, de renunciar.