ThyssenKrupp teve segredos roubados em invasão a computadores neste ano

A ThyssenKrupp, uma das maiores siderúrgicas do mundo, atribuiu as violações a indivíduos não identificados no Sudeste Asiático. A companhia não informou quais documentos foram roubados, bem como informou não ser capaz de estimar a escala das perdas com propriedade intelectual.

Uma queixa criminal foi registrada junto à polícia no Estado de Renânia do Norte-Vestfália, de acordo com o grupo alemão. Os sistemas de segurança que operam as fornalhas de aço e usinas de energia em Duisburg, no coração industrial da Alemanha, não foram afetados.