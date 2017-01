MPF faz nova denúncia contra Lula por suposta irregularidade em compra de caças pela FAB

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério Público Federal no Distrito Federal apresentou nesta sexta-feira mais uma denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suspeita de irregularidade na compra de caças suecos pela Força Aérea Brasileira (FAB) e envolvendo uma medida provisória que prorrogava incentivos fiscais ao setor automobilístico, informou o MPF.

Além de Lula, também foram denunciados o filho do ex-presidente Luís Cláudio Lula da Silva e mais duas pessoas pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia foi feita no âmbito da operação Zelotes, que inicialmente investigava irregularidades nas decisões Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão responsável por julgar as apelações contra sanções impostas pela Receita Federal.

Segundo o MPF, os crimes foram cometidos entre 2013 e 2015, quando Lula já era ex-presidente e, de acordo com os promotores, prometeu influência junto ao governo para beneficiar empresas do setor automotivo e a companhia sueca Saab, fabricante dos caças Gripen NG, que venceram uma concorrência para fornecer aeronaves de combate à FAB.

Essas empresas eram, segundo o MPF, clientes da Marcondes e Mautoni Empreendimentos e Diplomacia (M&M), empresa cujos donos Mauro Marcondes e Cristina Mautoni também foram denunciados pelos procuradores. Em troca da influência de Lula, os donos da M&M teriam repassado 2,5 milhões de reais ao filho do ex-presidente.

"As investigações realizadas por integrantes da Força-Tarefa da Operação Zelotes revelaram que, ao todo, a M&M recebeu da Saab 1,84 milhão de euros, sendo 744 mil euros apenas entre 2011 e 2015. A explicação para esse reforço nos pagamentos está, segundo os investigadores, no fato de os lobistas Mauro e Cristina terem convencido os suecos que possuíam proximidade com o ex-presidente e que poderiam contar com a sua influência junto ao governo para assegurar uma vitória na disputa", disse o MPF em nota.

"O MPF enviou à Justiça documentos que não deixam dúvida quanto à estratégia adotada pela M&M para convencer os parceiros da Saab que poderia contar com o prestígio do ex-presidente para interferir na decisão governamental. Entre as provas, estão cartas endereçadas a Lula em, pelo menos, duas ocasiões."

O governo brasileiro anunciou no final de 2013 a escolha do Gripen NG para equipar a FAB. O caça sueco superou na disputa o F-18 Super Hornet, da norte-americana Boeing, e o Rafale, da francesa Dassault. O contrato para a compra dos caças suecos foi assinado em 2014.