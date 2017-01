Marina Silva lidera em todos os cenários de 2º turno para 2018, diz Datafolha

(Reuters) - A ex-senadora Marina Silva (Rede) lidera todos os cenários de segundo turno da eleição presidencial de 2018 em pesquisa de intenção de voto do instituto Datafolha, desbancando tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como diferentes possíveis candidatos do PSDB, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo desta segunda-feira.

Segundo o levantamento, Lula lidera nas intenções de voto no primeiro turno em todos os cenários simulados, mas perderia para Marina em uma segunda votação.

Em um dos cenários, o petista teria 25 por cento dos votos no primeiro turno, contra 15 por cento de Marina e 11 por cento do senador Aécio Neves (PSDB-MG). No segundo turno, no entanto, Marina venceria por 43 por cento a 34 por cento, de acordo com o levantamento publicado no jornal.

Contra candidatos do PSDB no segundo turno, Marina venceria Aécio por 47 a 25 por cento dos votos, bateria o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por 48 a 25 por cento, e derrotaria o ministro das Relações Exteriores, José Serra, por 47 a 27 por cento, de acordo com a pesquisa.

O levantamento também apontou que o presidente Michel Temer passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de rejeição para o primeiro turno das próximas eleições, com 45 por cento, ante 29 por cento em julho. Lula é o segundo mais rejeitado, com 44 por cento.

A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 7 e 8 de dezembro, com 2.828 entrevistados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, de acordo com a Folha.