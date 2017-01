Carga de energia no sistema crescerá 2,2% em 2017, diz ONS

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) deverá aumentar 2,2 por cento em 2017 ante 2016, estimativa que leva em conta recentes indicadores econômicos e que aponta um consumo de eletricidade mais fraco na comparação com a projeção anterior, informou nesta segunda-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).