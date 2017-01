Presidente do Irã diz que país construirá propulsão nuclear marítima

BEIRUTE (Reuters) - O presidente do Irã, Hassan Rouhani, ordenou nesta terça-feira que cientistas do país comecem a desenvolver sistemas para embarcações movidas a energia nuclear, em uma reação ao que classificou como uma violação cometida pelos Estados Unidos de um acordo global sobre o programa nuclear iraniano.

As palavras do presidente iraniano irão atiçar as tensões com os EUA, já intensificadas por comentários do presidente eleito norte-americano, Donald Trump, que prometeu descartar o acordo mediante o qual o Irã concordou em conter suas atividades nucleares em troca da suspensão de sanções.