Ataques aéreos e bombardeios impedem retiradas em Aleppo

ALEPPO, Síria/BEIRUTE (Reuters) - Os planos de retirada de pessoas de bairros de Aleppo dominados por rebeldes emperrou nesta quarta-feira, quando ataques aéreos e bombardeios pesados atingiram a cidade e os insurgentes aparentemente rejeitaram novas condições impostas pelo Irã para a manutenção do acordo.

O Irã, um dos maiores apoiadores do presidente da Síria, Bashar al-Assad, na luta que praticamente encerrou quatro anos de resistência dos rebeldes em Aleppo, quer uma retirada simultânea de feridos de dois vilarejos, Foua e Kefraya, que estão cercados por combatentes insurgentes, de acordo com fontes rebeldes e da Organização das Nações Unidas (ONU).

Mas ataques aéreos, bombardeios e tiros irromperam nesta quarta-feira, e Ancara acusou forças do governo sírio de violarem a trégua. A TV estatal síria disse que bombardeios dos rebeldes mataram seis pessoas.

Até o amanhecer ninguém tido saído, como o plano previa, de acordo com uma testemunha da Reuters que aguardava no ponto de partida, onde se encontravam 20 ônibus com os motores ligados, mas sem dar sinais de que iriam para bairros rebeldes.