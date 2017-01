Chefe de direitos humanos da ONU diz que bombardeio em Aleppo é provavelmente crime de guerra

GENEBRA (Reuters) - As forças governamentais da Síria e seus aliados quase que certamente violaram o direito internacional e provavelmente cometeram crimes de guerra no mais recente bombardeio contra civis no leste de Aleppo, disse nesta quarta-feira o chefe dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Um cessar-fogo que coincidiu com a notícia do plano de retirada foi interrompido e os combates se repetiram em Aleppo nesta quarta-feira.

"Embora as razões para a ruptura do cessar-fogo sejam contestadas, a retomada do bombardeio extremamente pesado pelas forças do governo sírio e seus aliados em uma área repleta de civis é quase certamente uma violação do direito internacional e, muito provavelmente, constitui crime de guerra", disse Zeid.