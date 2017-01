Cientistas desvendam segredos genéticos dos cavalos-marinhos

WASHINGTON (Reuters) - Cientistas descobriram alguns dos segredos genéticos dos esquisitos e fascinantes cavalos-marinhos, incluindo a exótica excentricidade da gravidez masculina da espécie.

Pesquisadores afirmaram nesta quarta-feira que haviam sequenciado o genoma de uma espécie de cavalo-marinho pela primeira vez e identificado a base genética de certas peculiaridades do peixe com aparência equina que habita as águas de costas ao redor do mundo.

Cavalos-marinhos apresentam um conjunto de curiosidades. Os machos, e não as fêmeas, carregam os bebês e dão à luz. Eles nadam na vertical, e não horizontalmente. Eles têm cabeças semelhantes as de cavalos, narizes parecidos com tubos e não têm dentes. Eles contam com caudas para agarrar em plantas marinhas e corais e assim evitam ser levados pelas correntezas.

Os seus corpos são cobertos por placas ósseas. Diferentemente da maioria dos peixes, eles não têm nadadeiras pélvicas e na cauda. Os olhos deles funcionam de forma independente, permitindo que eles olhem para frente e para trás simultaneamente. Eles também podem mudar de cor para se camuflarem.

"Eles são animais icônicos, um dos exemplos da exuberância da evolução, afirmou o biólogo Axel Meyer, da universidade alemã de Konstanz, um dos pesquisadores do estudo publicado no periódico Nature.

"A quantidade deles está caindo devido à destruição do habitat e à extração humana”, acrescentou Byrappa Venkatesh, da Agência para a Ciência, Tecnologia e Pesquisa de Cingapura.

Os pesquisadores analisaram o genoma do cavalo-marinho cauda-de-tigre do sudeste da Ásia, que chega a dez centímetros de comprimento e tem uma cauda preta e amarela. Ele apresentou um índice mais rápido de evolução molecular do que qualquer peixe cujo genoma foi estudado.

Cavalos-marinhos machos possuem uma bolsa para a gestação. Durante o acasalamento, a fêmea deposita os ovos dentro da bolsa do macho. Ele fertiliza os ovos internamente e os carrega na bolsa até eles se romperem, liberando a cria no mar.

Um gene presente em outros peixes com um papel na incubação dos ovos passou por uma duplicação no cavalo-marinho e assumiu uma nova função, ajudando no surgimento da bolsa do macho.

Genes que em pessoas e outros animais desempenham um papel na produção de dentes passaram por mutação em cavalos-marinhos e perderam a funcionalidade. Na falta de dentes, os animais usam o nariz para sugar o alimento.