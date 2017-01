Fiat Chrysler quer em 2017 1o ganho de participação de mercado no Brasil desde 2012

SÃO PAULO (Reuters) - A Fiat Chrysler quer conseguir em 2017 o primeiro ganho de participação de mercado no Brasil em cinco anos, apostando lançamento de novos modelos e em fim da crise no setor automotivo que já dura quatro anos.

A FCA tem cerca de 18,3 por cento de participação no mercado de carros e comerciais leves no Brasil até agora neste ano ante 19,5 por cento em 2015 e 23,1 por cento em 2012, quando o mercado de veículos brasileiro era quase duas vezes maior do que as atuais 2 milhões de unidades previstas para este ano.