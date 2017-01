Moro aceita nova denúncia e Lula vira réu na Justiça pela quinta vez

Segundo a denúncia, propinas pagas pela Odebrecht no esquema, que seria liderado pelo ex-presidente, somaram 75 milhões de reais em troca da obtenção de oito contratos da construtora com a Petrobras. Dentro desse valor, de acordo com o MPF, estavam um terreno de 12,5 milhões de reais que seria destinado ao Instituto Lula e uma cobertura vizinha ao apartamento onde Lula mora em São Bernardo do Campo (SP) no valor de 504 mil reais.