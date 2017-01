Macron supera Fillon em pesquisa de popularidade de presidenciáveis da França

PARIS (Reuters) - O ex-ministro centrista Emmanuel Macron apareceu pela primeira vez à frente de seu rival conservador François Fillon em uma pesquisa de aprovação para a disputa pela Presidência da França, de acordo com levantamento feito pela empresa Odoxa para a revista L'Express e para a rádio France Inter.

Macron foi ministro da Economia do presidente socialista François Hollande até renunciar neste ano para criar seu próprio movimento político e se lançar como candidato independente para a eleição presidencial do ano que vem.

Na pesquisa divulgada nesta terça-feira, Macron se tornou o mais popular de 25 políticos franceses de destaque, com um índice de aprovação de 35 por cento -- sem alteração em relação a um mês atrás.

Isso o colocou à frente do segundo colocado, Alain Juppé, que caiu 4 pontos percentuais e ficou com 33 por cento, e adiante de Fillon, que perdeu 6 pontos percentuais e ficou com 31 por cento da preferência.