Ascensão de "idiotas" de extrema-direita pode afetar ajuda externa e refugiados, dizem líderes

NOVA DÉLHI (Thomson Reuters Foundation) - A ascensão da extrema-direita em todo o mundo pode abater a já escassa ajuda externa, aumentar as tensões entre comunidades e países, e levar mais pessoas a fugirem de conflitos, advertiram prêmios Nobel, líderes e especialistas.

Especialistas dizem que isso não só está alimentando a xenofobia e crimes de ódio contra minorias, e que poderia levar a mais violência e mais imigrantes e refugiados procurando abrigo no Ocidente.

"Eu estou certamente muito preocupado. Acho que o sentimento anti-imigrante vai crescer. É uma política muito potente e é muito perigosa", disse à Thomson Reuters Foundation Jeffrey Sachs, diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Columbia.

O economista falou no início do mês, durante uma conferência de direitos da criança na Índia, que contou com a presença de uma série de figuras internacionais.