Polícia alemã busca tunisiano que pediu asilo por suspeita de ataque em Berlim

Por Paul Carrel e Matthias Inverardi

BERLIM/DUESSELDORF (Reuters) - A polícia da Alemanha está procurando um tunisiano que pediu asilo no país depois de encontrar um documento de identidade debaixo do assento do motorista do caminhão que atropelou um multidão em um mercado natalino de Berlim e matou 12 pessoas, disseram nesta quarta-feira autoridades e fontes de segurança.

Ralf Jaeger, ministro do Interior do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, disse que o suspeito aparentemente chegou à Alemanha em julho de 2015, e teve seu pedido de asilo rejeitado.

O suspeito aparentemente usou nomes diferentes e foi identificado por agências de segurança como alguém em contato com uma rede militante islâmica. O homem estaria vivendo principalmente em Berlim deste fevereiro, mas esteve recentemente na Renânia do Norte-Vestfália, segundo Jaeger.

Desde novembro o homem era considerado uma possível ameaça pelas autoridades de segurança. Após ter o pedido de asilo rejeitado, ele deveria ter sido deportado, mas não pôde ser enviado de volta à Tunísia porque estava sem documentos, de acordo com Jaeger.

Os novos detalhes aumentaram a lista de questões sobre o papel das autoridades de segurança na possibilidade de impedir o ataque, no qual um caminhão de 25 toneladas atropelou uma multidão e derrubou barracas de madeira que vendiam comidas e bebidas típicas. O ataque foi o mais letal em solo alemão desde 1980.

Mercados natalinos são apontados como um possível alvo de militantes islâmicos desde pelo menos 2000, quando autoridades descobriram um plano de atacar um deles em Estrasburgo, na França. O modus operandi em Berlim foi idêntico ao utilizado no ataque do Dia da Bastilha, na cidade francesa de Nice, em julho, quando um cidadão tunisiano matou 86 pessoas ao dirigir um caminhão ao longo da calçada na orla da cidade.

Fontes de segurança disseram que o documento encontrado pelos investigadores de Berlim no caminhão utilizado no ataque de segunda-feira estava em nome de Anis A., nascido em Tataouine, cidade do sul da Tunísia, em 1992. Por convenção, suspeitos na Alemanha são identificados pelo primeiro nome e uma inicial.