Dilma diz que pode "gastar menos" com estímulos se houver retomada da economia

(Reuters) - A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, afirmou em entrevista exibida nesta segunda-feira que o país pode "gastar menos" para proteger o emprego e o salário se houver uma retomada do crescimento, mas que manterá os estímulos econômicos enquanto a crise internacional for grave.

Em entrevista ao Bom Dia Brasil, da TV Globo, Dilma reiterou os ataques a propostas de sua principal adversária, a candidata Marina Silva (PSB), especialmente sobre o papel dos bancos públicos e do Banco Central, e disse que não sabia das irregularidades na Petrobras, ao ser questionada sobre as denúncias de corrupção, mas garantiu que o desempenho da empresa não está sendo afetado pelas investigações.

Mais uma vez, Dilma usou a crise internacional para justificar o fraco desempenho da economia do país, que entrou em recessão técnica, e ressaltou a manutenção do emprego e valorização do salário mínimo durante seu governo.