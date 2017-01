Economistas ligados a presidenciáveis batem boca em seminário da FGV

O ponto de partida para a troca de farpas foi a discussão em torno do baixo crescimento da economia brasileira no governo Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT.

A visão do integrante do governo foi contestada pelo economista Samuel Pessoa, ligado ao candidato do PSDB, Aécio Neves.

O economista Marco Bonomo, ligado à candidata Marina Silva (PSB), criticou a falta de independência do Banco Central e a relação com as taxas de juros e inflação. Ele também atacou o expansão dos gastos dos bancos públicos sem o devido retorno para o crescimento da taxa de investimento do país.