Dólar sobe pela 4ª sessão seguida, avança 1% e encosta em R$2,40

Por Bruno Federowski

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em alta pela quarta sessão consecutiva nesta segunda-feira e encostou em 2,40 reais, em meio a preocupações com o crescimento da China e com a cena eleitoral no Brasil, além de dúvidas sobre a estratégia de intervenções do Banco Central brasileiro.

O dólar subiu 0,91 por cento, a 2,3944 reais na venda. Na máxima da sessão, atingiu 2,3992 reais, maior nível intradia desde 19 de fevereiro, quanto alcançou 2,4130 reais. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 1,2 bilhão de dólares.

Dúvidas sobre quando os juros norte-americanos começarão a subir e sobre o cenário eleitoral brasileiro têm impulsionado a moeda dos EUA nas últimas semanas, alimentando expectativas de que o BC brasileiro poderia aumentar a rolagem de swaps cambiais, que equivalem a venda futura de dólares, para tentar segurar a escalada da moeda. Essas expectativas, contudo, vêm perdendo força à medida que o BC mantém suas ofertas diárias, levando o mercado a testar novos limites.

"O fato de que, mesmo com o cenário doméstico pressionado e o cenário externo negativo, o BC não deu sinal de desconforto incentiva o mercado a ver até onde consegue chegar com o dólar", afirmou o gerente de câmbio da corretora BGC Liquidez, Francisco Carvalho, para quem o BC pode esperar o primeiro turno das eleições para eventualmente intensificar suas ações no mercado.

No mês, o dólar acumula alta de 6,9 por cento sobre o real.

Nesta manhã, a autoridade monetária vendeu a oferta de até 6 mil contratos no processo de rolagem do lote que vence em 1º de outubro. Ao todo, o BC já rolou quase 50 por cento do lote total, que corresponde a 6,677 bilhões de dólares.

O BC também vendeu a oferta total de até 4 mil swaps pelas atuações diárias, todos com vencimento em 1º de junho de 2015 e volume equivalente a 198,3 milhões de dólares. O BC também ofertou contratos para 1º de setembro de 2015, mas não vendeu nenhum.