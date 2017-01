Aécio faz apelo aos mineiros por arrancada e ida ao 2º turno

(Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, fez nesta segunda-feira um apelo aos eleitores mineiros para que o ajudem a chegar ao segundo turno e elejam seu candidato ao governo do Estado, o ex-ministro Pimenta da Veiga.

Aécio, que é senador por Minas e governou o Estado por dois mandatos, conseguindo fazer seu sucessor, o agora candidato ao Senado e líder nas pesquisas Antonio Anastasia, está no limite do empate técnico, mas numericamente atrás da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, em seu Estado natal, segundo pesquisa Ibope divulgada na semana passada.

"Esse é o momento, em toda minha trajetória política que eu mais preciso dos mineiros para que nós possamos fazer um governo dos brasileiros, mas em especial o governo que vai trazer mais investimentos para o nosso Estado, melhorar a qualidade do atendimento às demandas sociais do nosso Estado. Portanto, a chapa Pimenta da Veiga e Aécio é a garantia de que Minas volte a crescer e a vida dos mineiros vai melhorar."

Segundo o Ibope, Dilma tem em Minas 33 por cento das intenções de voto, enquanto Aécio aparece com 29 por cento, resultado que o coloca em empate técnico com a presidente no limite da margem de erro que é 2 pontos percentuais.