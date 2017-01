Ibovespa recua 1,7% com incerteza eleitoral e pessimismo internacional

SÃO PAULO (Reuters) - O principal índice da Bovespa fechou esta segunda-feira no menor nível em mais de cinco semanas, refletindo uma combinação de nervosismo antes de novos números da corrida presidencial e o pessimismo externo com a economia dos Estados Unidos e da China.

Em semana recheada de pesquisas eleitorais, o clima entre investidores foi de incerteza. Os últimos levantamentos apontaram recuperação do candidato do PSDB, Aécio Neves. Nas simulações de segundo turno, a disputa segue bastante acirrada entre a presidente Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB), afetando expectativas de vitória da oposição.

As ações das estatais Eletrobras e Banco do Brasil tiveram as maiores quedas do Ibovespa.