Marina cai e disputa com Dilma no 2o turno se acirra, diz CNT/MDA

SÃO PAULO (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, perdeu terreno na disputa eleitoral, segundo pesquisa do CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, que mostrou ainda um acirramento em um eventual segundo turno entre a ex-senadora e a presidente Dilma Rousseff e uma recuperação do candidato do PSDB, Aécio Neves, no primeiro turno.

O levantamento do MDA, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), mostrou Dilma com 36 por cento das intenções de voto no primeiro turno, uma oscilação negativa em relação aos 38,1 por cento que ela tinha no início de setembro.

Já Marina aparece com 27,4 por cento, contra 33,5 por cento no levantamento anterior, e Aécio soma agora 17,6 por cento, acima dos 14,7 por cento no começo do mês.

Como a queda de Dilma ocorreu dentro da margem de erro, quem efetivamente perdeu espaço foi Marina.

Além do avanço de Aécio, uma avaliação preliminar dos números indica que votos antes da ex-senadora no primeiro turno foram principalmente para brancos, nulos e indecisos, que agora somam 16,5 por cento, bastante acima dos 11,6 por cento da pesquisa anterior.

A CNT/MDA mostrou ainda que Marina caiu em todas as simulações de segundo turno feitas pelo instituto, ao mesmo tempo em que Aécio ganha terreno nos cenários contra a candidata do PSB e contra a presidente.

De acordo com o levantamento, a vantagem que Marina tinha sobre Dilma na simulação de segundo turno evaporou. Agora as duas candidatas aparecem em empate técnico, com vantagem numérica para a presidente.

Nesse cenário, Dilma aparece com 42 por cento, contra 42,7 por cento na sondagem anterior, enquanto a candidata do PSB tem agora 41 por cento, ante os 45,5 por cento que registrava antes.