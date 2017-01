Uso do Fundo Soberano demonstra que governo comprometeu o país, diz Marina

(Reuters) - A candidata pelo PSB ao Planalto, Marina Silva, afirmou nesta terça-feira que o uso de recursos do Fundo Soberano anunciado na véspera pelo governo é uma "clara" demonstração de que a atual gestão comprometeu a economia do país.

Para a presidenciável, a decisão de se recorrer ao fundo, apesar do discurso otimista do governo, indica que há um "grave problema".

"O uso dos recursos do Fundo Soberano para socorrer as contas públicas do governo é uma demonstração clara de que de fato esse governo está comprometendo o desenvolvimento econômico do nosso país, a estabilidade econômica de nosso país", disse a candidata a jornalistas em Curitiba.