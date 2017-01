Dilma fará carreata em BH e comício em São Paulo na reta final da campanha

Por Jeferson Ribeiro

BRASÍLIA (Reuters) - De olho nos maiores colégios eleitorais do país, a presidente Dilma Rousseff (PT), que tenta a reeleição, terá na reta final da campanha uma carreata em Belo Horizonte e fará seu último comício São Paulo.

Dilma tem melhorado seu desempenho eleitoral em relação à segunda colocada nas pesquisas, a candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, mas as intenções de voto da petista em São Paulo e Minas Gerais, sua terra natal, ainda estão aquém do esperado pelos petistas.

"Na eleição passada, a Dilma conseguiu tirar quase toda vantagem que o Serra tinha em São Paulo com os votos de Minas", disse à Reuters uma fonte do comitê de campanha sob condição de anonimato. Em 2010, o ex-governador paulista José Serra (PSDB) foi o principal adversário da petista.

Desta vez, a presidente está com desempenho pior do que há quatro anos em São Paulo e também um pouco abaixo em Minas, segundo cálculos da campanha.

"No Nordeste estamos bem, mas um pouco abaixo do que em 2010 em alguns Estados. Para compensar estamos melhor do que na outra eleição no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, até liderando", disse a fonte.

Dos 10 dias que restam até o dia da eleição, há apenas oito disponíveis integralmente para atividades de campanha, pois há dois debates televisivos, dias em que a presidente normalmente evita atividades nas ruas.

Desses oito dias, Dilma irá num deles para o Nordeste, em outro para o Sul, provavelmente no próximo sábado, onde deve ter agendas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Segundo a fonte, os eventos nos dois Estados ainda estão sendo ajustados.