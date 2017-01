Dilma nega ter usado discurso na ONU para fazer campanha eleitoral

"Os meus quatro discursos são muito parecidos no que se refere a eu falar sobre uma questão fundamental. Eu falar que o Brasil reduziu a desigualdade, aumentou a renda, ampliou o emprego. Em todos os discursos, em todos eles", disse.

A presidente avaliou que essas conquistas são um "orgulho" para o país e fazem com que o Brasil seja respeitado no exterior.

"Eu, como chefe de governo, tenho um imenso orgulho e acho que uma parte do respeito que o Brasil tem no plano internacional decorre do fato de a gente ter feito isso. Nenhum país, como nenhuma família, respeita aqueles que chefiam o país e a família e não melhoram a vida dos seus."